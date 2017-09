VCD-Auto-Umweltliste: Nie wieder Diesel!

Kommt sie, kommt sie nicht? Angesichts des Abgasskandals hatte der alternative Verkehrsclub VCD vergangenen Sommer ganz darauf verzichtet, seine traditionelle Auto-Umweltliste zu veröffentlichen. Diesmal bietet er als Entscheidungshilfe eine Positivliste an (www.vcd.org). Auf der findet sich kein einziges Dieselmodell, aber auch kein Benziner mit Direkteinspritzung, weil diese ohne Filter zu viele Feinpartikel ausstoßen. Ausgewählt wurden auch Hybride, Elektroautos und Erdgasautos, alle aufgrund realistischer statt gefälschter Verbrauchszahlen. Weil die Daten unvollständig sind – und die Aussagekraft der Liste daher begrenzt ist –, empfiehlt der VCD, mit dem Autokauf zu warten. In der nächsten Nummer untersuchen wir die Auswahl im Detail – in einem längeren Beitrag, der auf woxx.lu vorveröffentlicht wird.

