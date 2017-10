De Sonnden ass et nees souwäit: d’woxx diskutéiert mat am RTL Presseclub dësen Sonnden ab 11 Auer. Themen sinn ënner anerem d’Nolies vun de Gemengewahlen mat Fokus op Esch a Stad, e Wuert iwwert d’Whistleblower, e Wuert Archiven Tambow, Quo Vadis LSAP, Rifkin-Debatt an prekär Staatsfinanzen grad wéi d‘ALJP…

Vir d’woxx geet den Luc Caregari Sonndes Moies op de Kierchbierg.

