Clint Eastwood continue son exploration des héros américains. Les scènes de l’amerrissage sur l’Hudson et du sauvetage qui s’ensuit sont évidemment bien filmées et dégagent une émotion certaine. L’enquête sur les circonstances de cette manœuvre d’urgence, par contre, souffre de l’opposition simpliste entre bureaucrates tatillons et commandant droit dans ses bottes.

L’évaluation du woxx :

