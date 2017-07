Même un Woody Harrelson en faux colonel Schultz d’« Apocalypse Now » ne peut pas sauver le film de sa fadeur extrême. Actions spectaculaires avec effets spéciaux à outrance, moments ultrapathétiques et un peu de comic relief font de ce dernier film de la série un blockbuster aussi gras et insipide que les deux précédents.

L’évaluation du woxx :

Tous les horaires sur le site.

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !