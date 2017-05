Le deuxième volet du « prequel » des films bien connus continue sur la lancée philosophique de « Prometheus » – alternant les codes du film de suspense et les images magistrales. On ne se lasse toujours pas de la saga consacrée à une des créatures les plus emblématiques du cinéma. Et on a hâte de découvrir la suite.

L’évaluation du woxx :

Tous les horaires sur le site.

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !