Food for Your Senses : le retour en grâce

Qui l’eût cru ? Après avoir galéré pendant deux ans, les organisateurs du festival « Food for Your Senses » viennent enfin de trouver un nouveau site – durable en plus. Alors que leurs efforts auprès de nombreuses communes se sont révélés infructueux, soit à cause de la taille du site, soit parce que le festival aurait dû déménager à nouveau après une ou deux éditions, c’est finalement au Kirchberg que se tiendra l’édition 2017. Pour rappel : ce festival alternatif est né à Tuntange à partir d’une première série d’événements organisés par le club des jeunes local, avant de connaître une expansion qu’on a rarement vue au grand-duché – où l’organisation de festivals d’une telle envergure est plutôt réservée aux entreprises commerciales. Pourtant, et même avec le Fonds Kirchberg dans le dos, le festival devrait garder son côté alternatif. Seront au rendez-vous bien sûr un programme artistique avec workshops et expositions, des possibilités pour les habitants du Kirchberg de s’impliquer dans le festival et plein d’autres collaborations. Les tickets « Early Bird » sont aussi désormais en vente. Alors, rendez-vous est pris à partir du 4 août 2017 pour danser sous les fenêtres de la haute finance !

