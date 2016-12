LSAP : Eng Posch voller Sträit

La polémique déclenchée par la campagne « Madame on Tour – Eng Posch voller Iddien » du LSAP ne semble pas près de tarir. La campagne, qui vise à encourager des femmes à s’engager en politique, s’était fait remarquer par l’utilisation de toute une série de clichés et avait fait bondir les cercles féministes. Tandis que les « Jonk Lénk » avaient réagi avec une action intitulée « #EKappVollerIddien », tournant en dérision la campagne socialiste, plusieurs membres du LSAP s’étaient distanciés de ce qui avait été perçu comme un affront. Dans une lettre ouverte, sept membres, dont la présidente des femmes socialistes Cátia Gonçalves et l’ancien président des « Jonk Sozialisten » Sammy Wagner, en rajoutent une couche. « Comment expliquer qu’un parti qui se dit progressiste (…) ne se soit pas concerté avec sa sous-organisation des Femmes socialistes dans l’élaboration d’une telle campagne ni même ne se soit interrogé quant à la portée des messages véhiculés par cette campagne ? », s’interrogent les auteur-e-s, tout en pointant du doigt la piètre prestation du LSAP en termes d’égalité des chances. L’occasion pour le parti de se remettre sérieusement en question, comme le demande la lettre ouverte ? On peut en douter, en sachant que, d’après les informations du woxx, les sept membres signataires seraient en butte aux attaques de certains de leurs camarades depuis la publication.

