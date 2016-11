Nadège Loiseau : Le petit locataire

Un premier long métrage un peu mal dégrossi dans l’équilibre entre humour et mélancolie, mais qui bénéficie d’acteurs très en forme et d’un scénario qui évite la comédie grasse. Éminemment sympatoche, et un bon choix si l’on veut éviter les grosses machines du moment.

L’évaluation du woxx :

