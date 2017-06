Secteur hospitalier : vers la grève

Le Luxembourg connaîtra-t-il bientôt sa première grève dans le secteur hospitalier ? Tout l’indique. L’exécutif de l’OGBL a, en effet, donné son feu vert pour entamer une procédure de grève, après l’échec des négociations autour d’un nouveau contrat collectif au sein de la Fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL). Des négociations qui durent depuis mars 2015 et le vote d’un nouvel accord salarial pour la fonction publique, les salaires du secteur FHL étant alignés sur ceux de la fonction publique. Il y a un an, le 13 juin 2016, une grande manifestation avait rassemblé plus de 9.000 salariés des secteurs FHL et SAS (secteur d’aides et de soins). Mais tandis que les négociations pour le SAS continuent, la rupture est consommée pour ce qui est du FHL. Le 19 juin aura donc lieu le vote concernant la grève dans les hôpitaux, puis plus rien n’arrêtera cette grève qui s’annonce depuis des mois. Près de 8.000 personnes sont concernées par le contrat collectif en question. L’OGBL, majoritaire dans le secteur, assure que le mouvement est uniquement dirigé contre l’interlocuteur patronal, et non contre le gouvernement ni contre les patients. Par conséquent, un service d’urgence serait organisé au moment de la grève.

