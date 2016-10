Soulhenge : Anachronism

Honnêtement, on n’est pas forcé d’aimer Soulhenge. Mais le dynamisme et le professionnalisme du jeune groupe fondé en 2012 forcent le respect, quoi qu’on en pense. Les Luxembourgeois ont depuis sorti l’album « Fragments » en 2014, l’EP « Anachronism », et viennent aussi de produire un single récemment. Se revendiquant de l’appellation « progressive metalcore », les cinq membres du groupe alternent dans leurs compositions des plages d’orages métalliques très fournies avec des passages plus doux, où la voix du chanteur se fait très mielleuse, voire un peu trop sirupeuse. La production est plutôt bien foutue aussi, et rien ne trahit le jeune âge des musiciens. Cela n’empêche pas le groupe de traîner derrière lui une communauté de fans toujours grandissante et de faire circuler son nom un peu partout. Ce n’est pas pour rien qu’il a gagné le prix « Best Promotion » au festival « Screaming Fields » de la Rockhal. D’ailleurs, à propos de la Rockhal, Soulhenge est un pur produit de l’« école du rock » organisée par le centre de ressources de l’établissement public. Qu’on aime cette idée ou non, force est de constater que ça marche, le groupe en est une preuve bien vivante.

