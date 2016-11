Marie-Castille Mention-Schaar s’empare encore d’un thème important (l’embrigadement islamiste des jeunes filles), et on ne peut que louer les intentions du film. Mais comme dans « Les héritiers », la réalisation est un peu maladroite, ici mal équilibrée entre fiction et réalité documentaire. On a pourtant envie d’aimer le film malgré ses défauts, pour son engagement et sa sincérité.

L’évaluation du woxx :

Tous les horaires sur le site.

Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !