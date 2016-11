Le LSAP et les femmes : c’est dans la poche !

S’ils – ou elles – voulaient qu’on discute de leur campagne pour inciter les femmes à s’impliquer plus dans la politique, les militant-e-s du LSAP ont gagné leur pari. Mais que le « shitstorm » déclenché par cette campagne inepte, stupide et pleine de clichés les ait surpris fait vraiment douter de leur raison (d’être) et fait apparaître une nouvelle fois l’image d’une caste politique totalement déconnectée de la réalité. Car même le dernier des machos comprendrait qu’inciter des femmes à se valoriser en politique en utilisant un sac à main de luxe (qui de plus est sexualisé) comme symbole est plus que limite – et très contre-productif. D’autant plus que la campagne ressemble beaucoup à celle déjà lancée par le ministère à l’Égalité des chances, curieusement aussi dans les mains des socialistes. On ne serait pas étonné d’apprendre que c’est la même boîte de communication qui a façonné les deux campagnes. En tout cas, même dans les rangs des femmes socialistes, le mécontentement gronde. Et les meneurs de la campagne – entre autres Cécile Hemmen, députée et bourgmestre pour le LSAP – ont le plus grand mal à calmer les vagues. Tandis que le président du parti s’est montré plutôt gêné et étonné dans la presse. Mais au moins on parle de l’égalité des chances… et du LSAP.

