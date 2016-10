L’ICIJ devient vraiment indépendant

L’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), groupement de plus de 190 journalistes provenant de 65 pays différents à l’origine de Luxleaks, des Panama Papers et de bien d’autres révélations encore sera indépendant sous peu. En effet, jusqu’ici le consortium bénéficiait du soutien du Center for Public Integrity – une organisation fondée en 1989, qui se veut un « watchdog » de la vie publique américaine. Il sera donc encore plus difficile pour ses détracteurs d’accuser l’ICIJ de partialité quand les révélations ne leur plaisent pas.

