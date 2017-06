Rassistesch Denkstrukturen an der woxx?

Lescht Woch hat d’woxx-Autorin Renée Wagener zum kopernikaneschen Tournant geschriwwen, deen am Ëmgang mat Juddentum an Antisemitismus zu Lëtzebuerg festzestelle wier. Ee Beispill fir dësen Tournant wier d’Ëmbenennung vun enger Strooss vun Ettelbréck, déi bis elo nom Monseigneur Jean-Baptiste Fallize benannt wor: Deem seng antisemitesch Positioune goufe lescht Joer och am „Lëtzebuerger Wort“ veruerteelt. Apparemment ginn et awer nach Kreesser, an deenen deen Tournant nach net stattfonnt huet. Dorop deit op alle Fall eng Facebook-Debatt hin, ausgeléist duerch e Bäitrag vum Jean-Jacques Flammang, Pater vun der Häerz-Jesu-Kongregatioun. An engem ironeschen Toun huet hien op de woxx-Artikel reagéiert an ënner anerem geschriwwen: „Wann de schokéierte Lieser di puer Zitate am Woxx liest, da freet hien sech secher, op dee Monseigneur do nët en direkte Beroder vum Hitler a Sachen Antisemitismus war.“ De Flammang huet och der woxx-Autorin ënnerstallt, si wier selwer vu „rassistëschen Denkstrukturen“ géintiwwer der Kierch geplot. D’Häerz-Jesu-Patere goufe vum Léon Dehon gegrënnt, deem seng antisemitesch Aussoen haut och innerhalb vun der Kierch fir problematesch gehale ginn. D’Debatt ass entretemps vu Facebook verschwonnen. D’woxx wäert awer an enger vun deenen nächsten Nummeren op déi Saach zréckkommen.

