Même si l’idée de reprendre le thème du classique « Groundhog Day » (« Un jour sans fin ») pour en faire une autre histoire peut paraître attrayante à première vue, le film rate amplement sa cible : moralisant, pathétique et situé dans une société américaine ultra-esthétisée, « Before I Fall » est une fois de plus la preuve que même les meilleurs concepts peuvent foirer.

L’évaluation du woxx :

