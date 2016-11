Accueil : le changement, c’est vous !

Promouvoir l’accueil de demandeurs de protection internationale dans des familles de résidents, c’est l’idée derrière une toute nouvelle initiative, lancée cette semaine et baptisée « Oppent Haus/Open Home » (OH !). « OH ! » vise à « sensibiliser, informer et mettre en relation » des réfugiés à la recherche d’un logement et des particuliers prêts à ouvrir leurs portes, et ce dans le cadre de rencontres informelles bimensuelles. Lancée par trois particuliers, la plateforme se veut avant tout une réponse à la situation catastrophique sur le marché du logement, où, « s’il est difficile pour un résident de signer un contrat de bail, il est quasi impossible pour un réfugié de dénicher un logement ». L’initiative se donne aussi pour but de « relancer le débat sur le logement » en général. D’ailleurs, « OH ! » pourrait très bientôt ouvrir son action à des résidents faisant face à des problèmes de logement. Au-delà des considérations politiques, « OH ! » vise, de façon très pratique, à favoriser le vivre ensemble et les échanges entre anciens et nouveaux résidents. Pour les trois initiateurs, « offrir un toit va souvent de pair avec un accompagnement bienveillant du nouvel arrivant » et pourrait donc, en cela, faciliter l’intégration. « Chacun peut devenir un acteur du changement », conclut « OH ! » dans son communiqué de lancement.

