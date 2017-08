Shoura : pour une fin de la « non-polémique »

Une « non-problématique ». Voilà ce qu’est, aux yeux de la Shoura (Assemblée de la communauté musulmane du Luxembourg), le débat autour du voile intégral et du projet de loi présenté, la semaine dernière, par Félix Braz. L’assemblée vient, en effet, de publier un communiqué de presse relatif au projet de loi en question. Tout en regrettant l’absence, dans le texte proposé par Braz, de motifs ayant amené le gouvernement à légiférer – des motifs tout de même énumérés en long et en large devant la presse par le ministre -, elle rappelle certains articles de la Convention européenne des droits de l’homme régissant la liberté de culte et le respect de la vie privée. Pour la Shoura, qui qualifie le voile intégral de « bout de tissu porté par quelques femmes », les discussions le concernant n’ont « rien à voir avec l’intégration ou le féminisme ». Tout en reprochant au gouvernement de ne pas être allé à la rencontre des principales concernées, l’assemblée dit qu’elle pourrait comprendre la démarche du gouvernement dans le cas où il s’agirait de « mettre un terme à ces discussions superflues autour de ce morceau d’étoffe ». Ce qui correspond plutôt aux explications qu’a données Félix Braz la semaine dernière.

