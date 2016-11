Ouni, le comptoir est bon

Le premier magasin sans emballages au Luxembourg devrait bientôt ouvrir ses portes. C’est ce que l’équipe d’Ouni annonce dans un mail adressé à ses membres et sympathisants. En passant dans la rue Glesener, on peut apercevoir le joli comptoir en bois déjà en place et qui n’attend plus que marchandises et clients. De nombreuses personnes attendaient ce moment, depuis que le projet avait été présenté et détaillé à l’Oekofoire. Ouni profite du mail pour donner quelques recommandations en matière d’achats en vrac : apporter des sacs en tissu et des bocaux bien nettoyés et séchés, utiliser les mêmes conteneurs pour les mêmes produits… Par ailleurs, on est renvoyé à la page web, avec des informations sur différents ateliers (payants) organisés dans les mois qui viennent. Dès le 11 décembre, on pourra apprendre comment « se faire » un joyeux Noël dans le style Ouni, en réfléchissant aux cadeaux qu’on offre et aux traditions auxquelles on est attaché. Au printemps se tiendront plusieurs « workshops » dans l’esprit « Do it yourself » et notamment une série consacrée au « Zero waste lifestyle », à une façon de vivre avec zéro déchet. C’est bien dans la lignée de l’idée à l’origine du magasin – Ouni signifiant « Organic Unpackaged Natural Ingredients ».

