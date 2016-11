woxx@home : Schwarzer Tag

Zweimal im Jahr erlaubt sich die woxx den Luxus, die beiden Coverseiten farbig zu drucken. Das erste Mal ist bei der Doppelnummer zu Weihnachten, die für den woxx-freien Freitag zwischen Weihnachten und Neujahr entschädigt. Neben einer etwas breiteren Themenauswahl beglücken wir unsere Leserschaft da eben auch mit etwas bunteren Deckelseiten. Das zweite Mal ist die Rentrée im Herbst, wo wir anlässlich der Oekofoire ebenfalls „in Farbe“ erscheinen – die Mehrkosten werden dann vom erhöhten Anzeigenaufkommen getragen. Doch der vierte Freitag im September 2017 wird ein schwarzer Tag werden: Méco und Oekozenter, die die Oekofoire ausrichten, geben auf. Sie wollen ihre Kräfte für andere Vorhaben aufsparen und auch das finanzielle Risiko nicht weiter tragen. Einfach so. Und das unter einer blau-rot-grünen Regierung. Und als hätte die woxx nicht gerade vor kurzem ihr Stand-Equipment maßgeschneidert für die Luxexpo-Hallen erneuert! Da überlegen wir doch glatt, ob wir nicht selber die Oekofoire – oder vielmehr eine Woexxo-Foire – ausrichten sollten, für alles was wichtig und oeko ist. Aber nicht vor 2018, denn dann feiern wir unseren 30., und der Meco darf sich mit 50 getrost in die Frührente verabschieden.

