Schon gestreamt? One Mississippi

Eine queere Comedy-Serie, mit liebenswerten Figuren über ernste Lebensthemen? Das alles hat „One Mississippi“ zu bieten!

Eine lebensbedrohliche Infektion, eine Krebsdiagnose, eine gescheiterte Beziehung, der Tod ihrer Mutter – das Jahr 2012 hielt viele böse Überraschungen für Tig Notaro bereit. Doch die US-amerikanische Komikerin und Schauspielerin wusste sich diese zu Nutze zu machen: Der Stand-up-Auftritt, in dem sie ihre Erfahrungen auf humorvolle Weise zur Sprache brachte, verhalf ihr schlagartig zu internationaler Bekanntheit. Mit dem für sie typischen staubtrockenen Humor kann Notaro scheinbar jedem noch so harten Schicksalsschlag einen Lacher abgewinnen.

Die Komikerin hatte ihre Geschichte längst nicht auserzählt: Nachdem im April 2015 die Netflix-Doku „Tig“ erschienen war, lief im Herbst desselben Jahres die von Notaro ko-kreierte Fernsehserie „One Mississippi“ auf der Streaming-Plattform Amazon an. Im Zentrum der Serie mit Notaro in der Hauptrolle steht Tig, die anlässlich des Todes ihrer Mutter in ihre Heimatstadt zurückkehrt und vorübergehend bei ihrem Stiefvater Bill (John Rothman) und Bruder Remy (Noah Harpster) einzieht. Auch hier sind Themen wie Tod, Krankheit, Missbrauch und Trauer allgegenwärtig; dennoch wird eine gewisse Leichtigkeit beibehalten.

„One Mississippi“ ist alles andere als eine typische Fernsehkomödie und geht damit ein hohes Risiko ein. Ihre Existenz zeigt aber, dass es für diese Art Produktion ein größeres Publikum zu geben scheint, als man zunächst annehmen könnte. In der Tat bedient die Serie eine Nische, die nur allzu vernachlässigt ist: eine queere Protagonistin, schräger Humor, ein mutiger Umgang mit ungemütlichen Themen. Das alles macht „One Mississippi“ zu einem Fernsehgenuss, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Im Rahmen der Reihe „Schon gestreamt?“ stellen wir ab sofort jede Woche eine aktuelle Fernsehserie vor!

